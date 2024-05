Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 16 de mayo de 2024, p. 16

Miles de integrantes de organizaciones estudiantiles, sociales, sindicales y populares marcharon ayer del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para manifestar su solidaridad con Palestina, cuyo pueblo conmemoró ayer el 76 aniversario de la Nakba.

Los contingentes partieron en medio de consignas como No es una guerra, es genocidio ; A romper, a romper, relación con Israel ; dónde están, no se ven, las sanciones a Israel y los niños de Gaza no son una amenaza .

Los manifestantes recordaron que la Nakba implicó la expulsión de al menos 700 mil palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus tierras en 1948, tras la creación de Israel, avalada por la Resolución 181 de la Organización de Naciones Unidas.