Pidió a todos los países que reconozcan al Estado palestino.

En referencia a la situación de los mexicanos Orión Hernández y tripulantes del buque Galaxy Leader, retenidos en Medio Oriente, señaló que su gobierno no tiene información. El obstáculo es Israel, pero yo no tengo información. Hablando sinceramente, no hay información. Esperamos que estén salvos, que se llegue a la tregua y que se liberen de inmediato, que regresen a México salvos a sus familias .

A 76 años de la Nakba

En ocasión del 76 aniversario de la Nakba, el gobierno de México expresó ayer su solidaridad con el pueblo de Palestina y reiteró su llamado al cese inmediato al fuego en la franja de Gaza, al restablecimiento total de los flujos de ayuda humanitaria que permitan paliar el sufrimiento de la población civil inocente y avanzar en el establecimiento de dos Estados.

“Siguiendo los valores más altos de nuestra historia excepcional y fecunda, México conmemora la Nakba del pueblo palestino, el éxodo de más de 700 mil personas que ocasionó la guerra árabe-israelí de 1948”, según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.