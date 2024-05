Entonces, insistió, “todo fue una gran mentira; la marcha ciudadana, la marea rosa, la espontaneidad de la sociedad civil manifestándose para defender la democracia. Todo fue una farsa; estaba perfectamente planeado. “Quien marche el 19 de mayo es para defender al Prian, no hay nada de ciudadano”, agregó.

Delgado consideró, asimismo, que la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, tiene una amplísima ventaja, sigue el promedio de dos a uno en las encuestas, pero acotó que Morena y sus aliados no se van a confiar.

Porque, dijo, continúa “la guerra sucia, de las mentiras, que ya no tiene límite. Vienen las peores dos semanas que hemos visto en la política mexicana en términos de la guerra sucia, porque la desesperación del Prian y sus patrones llega a niveles de locura”.

Resaltó que ya son muchos meses con la diferencia de Sheinbaum en los sondeos. No esperamos que esto se vaya a mover de un día para otro, así no funciona la toma de decisiones de la gente. Sin embargo, no nos vamos a confiar, estamos trabajando para que esto se convierta en una realidad .

Por ello, afirmó que su partido continúa con el registro de sus representantes de casilla ante el Instituto Nacional Electoral.