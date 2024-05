Como parte del intercambio entre partidos y sus candidatos, ayer en Orizaba, Veracruz, Alejandro Moreno Cárdenas expresó sobre Álvarez Máynez y MC: Primero salieron muy varoncitos, ¿no? Y luego les hizo falta carácter. Hay que decirle a Máynez que si le hacen falta güevos, yo le presto, porque hay que defender a México. Esto es por México, esto no es una borrachera en un palco de futbol. Esto es el país y hay que defender la libertad y la democracia .

El espot no forma parte de la pauta de la coalición opositora ante el Instituto Nacional Electoral, y al cierre de esta edición el equipo de campaña no había rechazado la autoría del mensaje.

El PRI en la Comisión Permanente dejó en claro que ya no va a pedir a Jorge Álvarez Máynez que decline su candidatura presidencial en favor de Xóchitl Gálvez Ruiz, pues consideró que ha quedado claro quién está en favor de la democracia .

En la sesión de la Comisión Permanente, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, expresó: Nosotros no vamos a reñir en estos días con MC, creemos que debe hacerle un servicio a México, no entramos en los dimes y diretes y esperemos que reflexione el señor Máynez, que además fue el que puso las condiciones. Que no se eche para atrás .

Aclaró que si el candidato de MC no se baja de la contienda antes del domingo, cuando será el último debate presidencial, nosotros ya lo pusimos sobre la mesa y que la población vea quién defiende a México y quién es comparsa .

Julen Rementería, coordinador de los senadores panistas, resaltó que Álvarez Máynez no tiene posibilidades de ganar la elección presidencial y por lo tanto, insistió en el voto útil.