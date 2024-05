Miles de maestros de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, encabezada por su secretaria general, la maestra Eva Hinojosa; Veracruz, Ciudad de México, Jalisco y estado de México, entre otros, marcharon por las principales calles del centro de la capital, coreando consignas como: Señor presidente, 10 por ciento no es suficiente, nos falta 90 por ciento para vivir dignamente y Cabecita de algodón, me partiste el corazón .

Dirigentes de la CNTE calificaron de insuficiente e insatisfactoria el alza otorgada a los trabajadores de la educación básica. Es un disimulo que no cubre las necesidades en los hogares de los docentes , señalaron representantes del magisterio oaxaqueño, luego de darse a conocer que el ingreso promedio mensual será de 17 mil 635 pesos.

Hernández Morales aseguró que la responsabilidad del paro magisterial es del presidente Andrés Manuel López Obrador porque no dio cumplimiento al pliego petitorio .

Héctor Torres Solano, secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), aseguró que en el ocaso del sexenio queda claro que quien gane o pierda la silla presidencial no lo decide el pueblo, sino los representantes de los intereses de la oligarquía, por lo que no importa el resultado de la elección presidencial, no renunciamos a los objetivos que nos dieron origen como CNTE: democratizar al país, a nuestro sindicato y a la educación .

Por ello, añadió rechazamos la farsa electoral del 2 de junio, y aseguró que la coordinadora no es movimiento corporativo, que comprometa votos, somos apartidistas, pero no apolíticos .

Al concluir el mitin, cientos de maestros comenzaron a instalar en la plancha del Zócalo y sus inmediaciones, tiendas de campaña, así como lonas para cubrir sus campamentos del intenso calor, mientras comenzaban a organizar sus víveres, colchonetas y cartones.

En la ciudad de Oaxaca, la secretaria general del Comité Ejecutivo Seccional de la CNTE, Yenny Pérez, encabezó una marcha que recorrió casi seis kilómetros, del Monumento a Benito Juárez al zócalo. Reclamó al presidente López Obrador haber asegurado al inicio de su administración que no sobreviviría ni un punto ni una coma de la reforma educativa de su antecesor Enrique Peña Nieto, misma que no obstante sigue vigente.

En la capital chiapaneca, el dirigente de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adherida a la CNTE, Isael González, informó que después de la marcha se instaló un plantón en el parque central de la ciudad, y se organizó una asamblea estatal para definir las acciones que los profesores realizarán en los próximos días.

El dirigente magisterial Jairo Mandujano exhortó a los docentes michoacanos a unirse más allá de corrientes sindicales, porque los maestros tienen las mismas necesidades y demandas. No es con resignación como habremos de resolver la problemática educativa , afirmó.

Con información de Jorge A. Pérez, Elio Henríquez, Ernesto Martínez, Juan Carlos G. Partida y Alfredo Valadez