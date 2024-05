“Consciente o inconscientemente vienen a apoyar a la mafia del poder, a la oligarquía. Son conservadores, aunque se hagan pasar por radicales. Si traen una capucha y vienen a tirar bombas o traen sopletes. ¿Qué, no se sabe, cuando uno lucha por una transformación, que el soldado es pueblo uniformado? ¿No se sabe eso, que son hijos de campesinos, que son hijos de obreros, que son hijos del pueblo? ¡Y cómo le voy a hacer daño! ‘Incluso si son mujeres, no me importa’”.

En su caso, sostuvo el Ejecutivo, quienes están inconformes tienen también la vía electoral para expresarse, ejercer su derecho al voto, libre y secreto, “que tengan la seguridad que no es como antes. No habrá apagones para cambiar las urnas, para falsificar las actas, no habrá ratón loco, ni relleno de urnas o urnas embarazadas. No se les va a entregar como lo hacían, ‘te entrego esta tarjeta, esta boleta ya está marcada, te van a dar una, la que te van a dar me la vas a traer y vas a meter esta, y ya cuando me traigas la boleta que te dieron, te voy a recompensar’”.

Al abundar en el ámbito electoral, más adelante ante los planteamientos opositores de una eventual petición de la nulidad de la elección presidencial, aseveró que eso “les va a costar, porque se van a la historia con eso, pero al basurero de la historia, los que están actuando contrario a los intereses del pueblo, y están favoreciendo la corrupción. Y dicen: ‘Son traidores’. No, son traidores, son traidorzuelos, aclarando, porque tampoco les vamos a dar tanto rango.