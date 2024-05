Debido a las máximas concentraciones de ozono, las autoridades ambientales de la zona metropolitana del Valle de México restringieron la operación de la refinería Miguel Hidalgo de Pemex en Tula, la cual no deberá operar a más de 75 por ciento de su capacidad total; además, ordenaron la reducción en 30 por ciento del uso de combustóleo en la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también ubicada en el estado de Hidalgo.

No es la primera ocasión en que la Came solicita estas medidas; ya lo hizo en días recientes y a principios del mes. Las dos empresas estatales no confirmaron sí acatarían la decisión de las autoridades ambientales.