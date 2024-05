A

unque la gente suele tratarme de maestro, yo más bien me reconozco enseñante, o aprendiz de enseñante, no sé qué tan bueno o malo, pero sí apasionado, dialogante, abierto –hasta la ingenuidad, que quisiera inocencia, no bobería–.

Acaba de pasar el día del maestro (de la maestra no menos, acatemos las exigencias de los tiempos; y quizá más), que de una manera rara, a la par incómoda y maravillosa, coincide con la fecha que mi acta de nacimiento da (cierto no es) de mi llegada al mundo. Acta de nacimiento es destino, supondré. A los 20 años, o más o menos, dije (para mí nomás, me dije): Si algo no voy a hacer en esta vida (ah, la juventud) es ser maestro, y al año ya estaba dando clases.