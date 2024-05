Desde luego que el resultado es importante y el monto nada despreciable, pero, como siempre, a la hora del desglose algo falla, porque el grueso de esa inversión (97 por ciento del total) no es nueva inversión proveniente del exterior, no es dinero fresco que se inyecta a la economía nacional, sino reinversión de las utilidades que son generadas aquí por las empresas foráneas que operan en México.

a Secretaría de Economía difundió una buena noticia –aunque tiene sus bemoles– que el presidente López Obrador celebró en la mañanera de ayer: Se incrementó la inversión extranjera directa en el primer trimestre del año, como nunca, es un récord histórico; sigue creciendo la llegada de la inversión foránea (IED): 20 mil 313 millones de dólares. Esto es empleo, ingresos para los trabajadores y bienestar. Primer trimestre, no hay estancamiento económico; sigue habiendo progreso con justicia en nuestro país .

▲ El secretario del Congreso de los Diputados de España, Gerardo Pisarello, advirtió que las derechas de ese país intentan influir en las próximas elecciones en México, junto con organizaciones y grupos de cabildeo de Estados Unidos. Foto Europa Press

En el penúltimo escalón aparece la IED de España, también con un monto irrelevante (ocupa el penúltimo escalón), país en el que la ultraderecha está encabritada y muy activa en contra del presidente López Obrador, sin olvidar la desinteresada participación de tipejos como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y hasta Enrique Peña Nieto, protegidos de la corona.

Se trata “del último intento desesperado de las derechas españolas por influir en las elecciones mexicanas del próximo 2 de junio con insidias y falsedades, apoyadas por plataformas y lobbies de intoxicación internacionales como Red Atlas América, BlackRock o USAID” (la siempre colonial Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), como lo denunció Gerardo Pisarello, diputado de la coalición de izquierdas Sumar y secretario del Congreso de los Diputados de aquel país europeo.

Lo anterior no es casual: el gran capital español, junto con su brazo político (la derecha y la ultraderecha) fue acostumbrado por el régimen neoliberal a obtener de todo, todo, a cambio de espejitos, si los entregaba. Pero como se les acabó el festín, se retuerce y ataca.

No se requiere de una bola de cristal, sino dar seguimiento cotidiano y real, para sustentar lo dicho por Claudia Sheinbaum: Lady Gelatinas “seguirá cayendo en las preferencias electorales, porque su estrategia sigue siendo guerra sucia, más calumnias, y eso ya no tiene asidero en el pueblo de México; por eso nuestro llamado a salir a votar, para demostrar la gran diferencia, porque van a querer recurrir al Tribunal Electoral, a la compra del voto, las amenazas y la guerra sucia. Es parte de lo que son. Por eso, precisamente, no tienen el reconocimiento”. Se trata de “evitar que el Prian pueda hacer fraude electoral, lo que trae en su ADN”… Va un fuerte abrazo a los compañeros de Comochi Coyoacán. Gracias por su atención y, sobre todo, su paciencia.

