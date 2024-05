S

e ha puesto reñida la pelea por el segundo lugar. Alito Moreno, por ejemplo, con su proverbial manejo elegante del idioma, ha hecho saber al súbito objeto de los deseos derrotistas, Jorge Álvarez Máynez, que podría prestarle huevos para que cumpla supuestas ofertas de declinar a favor de la también desesperada Xóchitl Gálvez.

Gálvez, que ha elogiado los arranques retóricos del presidente nacional del PRI, aunque ha percibido que estos episodios escandalosos no le benefician, pues pareciera reconocerse que no va por el primer lugar, sino por el segundo o por no caer al tercero (lo cual le ha sido oportunamente señalado por Claudia Sheinbaum), así que ha tratado de situar las explosiones de testosterona tricolor en un plano de forcejeo entre machos, no tanto en el de la batalla entre dos mujeres.

La estrategia del PAN y lo que queda del PRI y del PRD es notablemente irónica, pues eleva a grado de cuasi necesidad patriótica el que la oposición se una, es decir, que se negocien declinaciones para no dividir el voto anti-4T, pero al mismo tiempo se cree que la mejor manera de conseguir tal propósito unificador es llenando cubetas de insultos y descalificaciones para arrojarlas a los naranjas de por sí esquivos porque consideran que su mayor afinidad (actual) de color se da con el guinda.

La pelea entre fosfo fosfo y gelatinismo tuvo ayer mismo otro episodio chusco, que los caros estrategas propagandísticos promueven como una astucia muy redituable: en un video se inicia con frases y colores identificables con el libreto emecista, para dar un giro de tuerca al final en que un personaje de color rosa les advierte a los hipotéticos naranjas que todo lo que dicen hay que hacerlo votando por Xóchitl. N’ombre, unos genios, diría el cuasi priísta José Antonio Meade.