A

parte de los regalos que muchos recibieron de sus alumnos, el presidente López Obrador anunció un aumento de 10 por ciento a los maestros, con lo cual su salario subirá a 17 mil 278 pesos mensuales. Ya no serán pobresores, como solían ser llamados en tiempos en que recibían ingresos miserables, sino profesores. Ese ingreso los califica como clase media, en las mediciones del Inegi. El sindicato, el SNTE, dice que el aumento es muy aceptable, pero no todos quedaron conformes. Partidos políticos de oposición dicen que el incremento es para ganar votos, estamos en tiempos electorales. Por su lado, la dirigencia nacional de la CNTE, el otro sindicato, le resta mérito; dice que no será en efectivo, sino en prestaciones. También anunció una manifiestación con diversas reclamaciones. Dice que “llegará al Zócalo –o ya llegó– para instalar un plantón indefinido”.

Los últimos 20 años

Vale la pena hacer un comparativo de los últimos 20 años: a finales del sexenio del panista Felipe Calderón, el sueldo mensual era de 9 mil 580 pesos; al concluir el del priísta Enrique Peña Nieto era de 11 mil 952 pesos, y ahora, con López Obrador, será de 17 mil 635 pesos, es un incremento sexenal de 47.5 por ciento. No hay dinero que alcance, todo está muy caro, la inflación ha bajado, pero sigue presente. Sin embargo, el aumento de este Día del Maestro cuenta mucho.

Sancionan a empresas de Slim