Ismael Cano Moreno

Violación de derechos laborales y a la salud

La que suscribe, Hilda Iris Aguirre Mayorga, laboro en la escuela secundaria diurna 94 Giusseppe Garibaldi, en la Ciudad de México. Lamentablemente, padezco una enfermedad degenerativa y, por este motivo, tengo la necesidad de ausentarme en mi horario laboral para asistir frecuentemente a mis citas médicas a la clínica de Marina Nacional del Issste, ya que tomo medicamento que sólo con contrarreferencia del Hospital Tacuba me entregan en la clínica. Siempre pido constancia de tiempo, la cual es aceptada, según la circular de la AFSEDF/DGA/037/2015. El pasado 6 de mayo la profesora Berengere Helene Rodríguez Ramírez, subdirectora secretaria de la secundaria, no me permitió ir al médico, a pesar de conocer mi delicado estado de salud; mencionó que me descontaría el tiempo. Al otro día la supervisora de la zona escolar, María Concepción Villa y Dávila, se comprometió a entregarme un escrito en el cual me garantizaba que se cumplirían mis derechos laborales, pero hasta ahora no lo he recibido. Ante los hechos, denuncio a la profesora Rodríguez Ramírez por violentar el derecho universal a la salud ante mi necesidad de recibir atención médica frecuente; también violenta mi derecho económico porque, al no registrar la constancia de tiempo del Issste, afecta mi economía y, por último, viola mis derechos laborales como trabajadora de la Secretaría de Educación Pública, en anuencia con la supervisora de la zona escolar Villa y Dávila.

Maestra Hilda Iris Aguirre Mayorga

Invitaciones

Homenaje al apóstol de la independencia de Cuba

Con motivo del 129 aniversario de la caída en combate de José Martí, héroe nacional de Cuba, se hace una extensa invitación al homenaje que se le realizará con la colocación de una ofrenda floral el próximo viernes, a las 10 horas, en el Centro Cultural José Martí (calle Doctor Mora 1, en la Ciudad de México, a la salida de la estación del Metro Hidalgo).

Embajada de Cuba en México, Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí

Se buscan lectores

En esta oportunidad concluiremos: En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez. Y comentaremos a Jon Fosse (Premio Nobel de Literatura 2023) con su novela: El otro nombre: Septología I. Un escritor difícil que debemos conocer por su estilo y la fama de sus obras en Europa.

Los esperamos el jueves 16 de mayo de 2024 a las 19 horas (horario de la Ciudad de México).

Zoom: https://cutt.ly/Z19pjtM

Código: galatea24

Conduce: Carlos Villanueva Rendón. Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.