Vicente Juárez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 16 de mayo de 2024, p. 29

San Luis Potosí, SLP., Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, aspirante al Senado de la República por Morena, dijo que apoyará incondicionalmente el segundo piso y los Cien pasos para seguir con la transformación de México, como lo propone la abanderada presidencial Claudia Sheinbaum Pardo para abordar las problemáticas del país.

La aspirante a un escaño manifestó que respalda el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador y, por ello, reafirmó su compromiso por seguir con la transformación de México.

Rodríguez Velázquez destacó su firme respaldo a temas claves como educación, salud e infraestructura; así, reiteró su compromiso con el reconocimiento y desarrollo de los pueblos indígenas.

En entrevista con La Jornada, Rodríguez Velázquez explicó que los recorridos realizados como parte de su campaña han sido motivo de gran satisfacción, gracias a la entusiasta acogida y aprobación de la gente.

Esta respuesta, subrayó, refuerza el compromiso firme por respaldar y dar continuidad a la transformación en México, especialmente en San Luis Potosí.

Rodríguez expuso que le preocupa ofrecer soluciones sólidas a las problemáticas de cada comunidad.

De estos encuentros me llevo el cariño, el respaldo, las preocupaciones y las necesidades de la gente. Es esencial atender a todos, brindar mejores condiciones y garantizar el derecho a la justicia en todas las áreas. Como siempre afirmo, no los voy a abandonar y, sobre todo, no les voy a fallar , expresó.

La candidata morenista comentó que la campaña ha sido un periodo de intenso trabajo en el que ha llegado a municipios y comunidades, incluso aquellas donde rara vez se escucha la voz de los habitantes.