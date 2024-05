Alonso Urrutia, Emir Olivares, Andrea Becerril, Georgina Saldierna y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 16 de mayo de 2024, p. 22

Tras descalificar las críticas acerca del origen de los apagones ocurridos en el país la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en este sexenio ha habido muchísima inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en infraestructura para la generación de la energía eléctrica. Subrayó que la participación de esta empresa pública en el mercado pasó de 38 por ciento al comenzar el sexenio a 50 por ciento en la actualidad.

–Hay una versión de que fallaron una planta o dos plantas de Iberdrola. ¿Es cierto eso?

–No, fallaron varias.

–¿Las que compró?

–No, no, de la Comisión Federal. ¿Por qué? Porque en el momento en que hay más demanda salen de servicio y algunas otras están en mantenimiento, entran, salen a generar.

En una amplia referencia a la situación del sistema eléctrico del país, reconoció la importancia que tiene el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), porque si no hay control, entonces un accidente puede provocar un apagón generalizado, que no se ha dado, afortunadamente . Explicó que cuando crece mucho la demanda ello puede producir un accidente mayor y provocar la suspensión del suministro en algunas zonas si no se administra el uso de la energía eléctrica.

Adelantó que este jueves acudirían a la conferencia matutina funcionarios de la CFE para explicar la situación del sistema eléctrico y anticipó que está en curso la construcción de 20 proyectos para fortalecer la generación de energía eléctrica, que permitirán a esta empresa pública ampliar su participación en el mercado a 60 por ciento al finalizar la administración.

CFE garantiza abasto: legisladores de Morena

Senadores y diputados de Morena rechazaron las afirmaciones que desde el pleno de la Comisión Permanente formularon legisladores de la oposición acerca de que habrá más apagones y está en riesgo el desarrollo del país.