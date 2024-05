Erendira Palma Hernández

Jueves 16 de mayo de 2024, p. a10

Fernando Tano Ortiz se prepara de nueva cuenta para otra semifinal, la cuarta que disputará desde que asumió por primera vez un banquillo en Primera División hace dos años. Sus estadísticas como entrenador lo respaldan, excepto cuando llega a esta instancia del torneo y no puede superar la prueba para pelear por el título. El reto ahora será Cruz Azul, plantel que viene con el ánimo en alto.

No es algo que ronde todo el tiempo en mi cabeza ni me torture. Si se da, bienvenido; si no, me levantaré, lo analizaré y volveré a intentarlo cuando tenga otra oportunidad , dijo Ortiz respecto de ese anhelo.

La historia del timonel argentino ha sido de gloria y tropiezos. Apenas en su primera temporada con el América en el torneo Clausura 2022, Tano llevó al plantel hasta la antesala de la final; la inexperiencia le impidió alcanzar el duelo decisivo. No obstante, la historia se repitió en otras dos ocasiones.

Con el Monterrey, también demostró su potencial como estratega al clasificar al equipo a la liguilla en la temporada anterior, aunque cayó en cuartos de final.

Ahora, es la cuarta ocasión en la que está en la batalla por conseguir el boleto para disputar el título. Es también una nueva oportunidad por romper una racha que lo ha estigmatizado como un entrenador con potencial, pero que ha quedado relegado de la instancia más importante de un torneo.