no. La comunidad mundial de judíos asciende a 14/15 millones, de los cuales 80 por ciento reside en la entidad neocolonial llamada Israel y en Estados Unidos, seguidos por Australia (950 mil), Francia (400 mil), Canadá (392), Reino Unido (272), Ucrania (260), y Argentina (180-250 mil), país gobernado por un personaje que presume de ser el “primer presidente anarcocapitalista del mundo, y primer presidente judío… espiritualmente” (sic). En una entrevista con la televisión italiana, Javier Milei afirmó: Soy católico y también practico un poco de judaísmo .

Dos. En diciembre, luego de cumplir con el protocolo de asunción y el juramento que invoca a Dios, la patria y los Santos Evangelios, el presidente salió a la calle, y dando las espaldas al Congreso de la Nación manifestó frente a una multitud que enarbolaba banderas de Israel y Argentina: No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Jánuca (o Hanukkah), ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad .

Tres. Algunos medios recordaron que la Jánuca conmemora la revuelta victoriosa de los judeo-macabeos (seguidores de Judas Macab), contra el imperio griego seleúcida (Palestina, 167-160 aC). Así como el sentido de la frase que cerró su discurso, tomada del primer Libro de los Macabeos: La victoria para la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo (3:19). Libro de incierta autoría (no figura en el Antiguo Testamento), y frase usada por las actuales Fuerzas de Defensa de Israel , que bien puede invocar la resistencia palestina. Porque al fin de cuentas, la Jánuca celebra la lucha de los desposeídos que no se dejaron pisotear (Pablo Méndez Shiff, Página 12, 18/12/23).

Cuatro. Sin embargo, Milei no se hace bolas con la hermenéutica de los textos sagrados. Y quienes traten de saber algo más en torno al asunto, deben pasar por el filtro de su hermana Karina, la todopoderosa secretaria general de la Presidencia. Karina es Moisés y yo soy el que divulga. Soy sólo un divulgador. Ella es el mesías , dice Milei.