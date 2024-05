Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de mayo de 2024, p. 6

La marea rosa, que inició como un movimiento en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), ahora llamó al voto útil por los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de la República y a la jefatura de Gobierno capitalino, Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, quienes serán los principales oradores en la concentración el domingo en el Zócalo.

Como le ocurrió a su ex jefe político Jesús Zambrano, ayer Fernando Belaunzarán cometió un desliz y expresó que cuando la democracia está en riesgo, hay que concentrar el voto opositor y por eso vamos a llamar al voto útil a favor de Claudia Sheinbaum.

En la conferencia de prensa donde las organizaciones convocantes dieron detalles de la concentración, Belaunzarán trató de corregir su dislate. “No, el voto inútil en favor de… de Claudia y de (Jorge) Álvarez Máynez. Vamos a llamar al voto útil, que es a favor de Xóchitl Gálvez y de Santiago Taboada”, dijo.