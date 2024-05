No, no tiene por qué fallar (el sistema eléctrico), eso es lo que hacían los mapaches electorales . Dejó claro que hubo fraudes electorales en 1988, 2006 y 2012.

Garantizó que por convicción en su gobierno no se planea un fraude. Hay que ver las cosas con objetividad, no dejarse engañar, nosotros no vamos nunca a cometer un fraude, jamás, por convicción. Somos demócratas, no somos hipócritas .

Lo anterior, en respuesta a una pregunta sobre la denuncia de la aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez –a quien no se mencionó por su nombre–, según la cual no hay piso parejo porque el mandatario sigue interviniendo abiertamente en los comicios a favor de su candidata (Claudia Sheinbaum).

Batalla entre dos proyectos distintos

Ante la insistencia de que si sus argumentos de que en la elección están en juego dos proyectos de nación no incidirán en el resultado, lo rechazó porque ni modo que yo no diga lo que sucede. ¿Qué no son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación? Llevo años diciéndolo. ¿Y por qué todos los ataques? Porque pues estamos defendiendo un proyecto de transformación que ellos no quieren, porque ellos quieren seguir manteniendo un régimen de privilegios y de corrupción .

–¿Hay piso parejo en la elección? –se le insistió.

–¡Claro! Y si hay piso disparejo, pues es porque los que se sentían los dueños de México, los potentados, los dueños de los medios de información… Les puedo mostrar ahora mismo que no hay piso parejo. En el caso de los medios, ¿los medios actúan con imparcialidad? No, desde el principio –respondió.

El titular del Ejecutivo federal rechazó que haya llamado a votar por algún partido o candidato en el proceso electoral y afirmó que se ha cumplido con las 51 medidas cautelares del tribunal electoral y más , pues hasta las mañaneras se dejan en las plataformas por 24 horas y después se bajan.

No estoy hablando de convocar a nadie a votar a favor de un partido, no, para nada. Es más, ni menciono a las personas. Díganme cuándo he mencionado en campaña por su nombre a un candidato; creo que en un caso por alguna razón, pero no en contra, en contra de nadie.