falta de mejores prendas, la menguante coalición que postula a Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República está ofreciendo escenas de hilarantes enredos a propósito de supuestas declinaciones interpartidistas que, a fin de cuentas, sólo están exhibiendo a esa alianza xochitleca en su condición de desesperación (y desesperanza) al buscar el apoyo de un tercer lugar, Jorge Álvarez Máynez (es decir, la pieza movible de la estrategia del marrullero Dante Delgado), que preocupa (¿y asusta?) a los usuarios del color rosa INE en cuanto pareciera estar en condición de afectar a la ingeniera hidalguense, quien ahora pelea no por alcanzar a la morenista científica puntera, sino por no ser alcanzada o cuando menos no tan dañada electoralmente por la hechura fosfo fosfo de última hora (luego de la atropellada declinación, él sí, del neoleonés Samuel García).

El citado Álvarez Máynez se ha pitorreado del indefendible Alejandro Moreno, autodenominado Alito, que con aires de aspirante a bronce patriótico ha ofrecido renunciar a la senaduría de privilegio que se asignó (aunque el plazo legal para procesar tales renuncias ya feneció más de 10 días atrás) y a la presidencia del comité nacional priísta (que debe entregar en pocos meses más). El siempre tramposo Alito ofrendaría sus cargos a fin de que el citado Álvarez Máynez cumpliera su propuesta-garlito de declinar a favor de Xóchitl Gálvez si el priísta y Marko Cortés, dirigente panista, dejaran sus liderazgos y sus senadurías de agandalle.

Lo cierto es que está en curso una forma disimulada de virtual declinación que están ejecutando Dante Delgado, Álvarez Máynez, Samuel García, Salomón Chertorivski y otras figuras naranja (con Luis Donaldo Colosio Riojas jugando sus propias cartas, aparte o en contra) para ayudar en los debates y, sobre todo, en la división del voto opositor, a las planillas guindas (y colores expresamente asociados): Claudia Sheinbaum y Clara Brugada anotan los favores anaranjados en sus libretas de las deudas por pagar.