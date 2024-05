A

ndan agarrados de la greña el PRI y Movimiento Ciudadano en la víspera del tercer debate presidencial. Desde el 2 de mayo expiró el término legal para que renuncie un candidato. La ley señala que si la dimisión se presenta dentro de los 30 días anteriores al de la elección (ya sólo faltan 17) los partidos no podrán sustituirlo. Los criterios aprobados por el Instituto Nacional Electoral señalan que los votos seguirían siendo para el partido que lo postuló. A estas alturas no tiene sentido que Álvarez Máynez dimita, sus votos seguirían siendo de Movimiento Ciudadano. ¿Entonces de qué se trata el ofrecimiento de Alito Moreno en el sentido de que renunciaría a la presidencia del PRI y a su candidatura al Senado si Álvarez Máynez cede sus tiempo en radio y TV y convoca al voto útil a favor de la candidata? Por un lado, es la admisión anticipada de la derrota del Prianismo, y por otro, está sacando la bandera blanca de la paz. La calumnia – candidatanarco– que le colgaron a Claudia Sheinbaum fue una ocurrencia de Xóchitl y Claudio X. González, no lo consultaron, dice. Por cierto, el INE ordenó borrarla.

Arreglas o te vas

Si Lilly Téllez no resuelve su problema con la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, se lo advirtió Ciro Gómez Leyva, el próximo lunes ya no podrá aparecer en su programa. La Comisión ordenó su retiro en razón a que recibe una sobrexposición que la favorece en relación a los otros aspirantes al Senado por Sonora. La reacción de Lilly no fue contra el INE, sino contra el presidente López Obrador. Curiosamente el comité que la sancionó es presidido de Beatriz Zavala, prima de Margarita Zavala.

Capitales