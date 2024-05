▲ La defensa de Donald Trump dio ayer su primera puñalada a Michael Cohen, su otrora abogado y confidente, al tratar de pintarlo como un narrador hambriento de dinero y poco digno de confianza en el juicio contra el magnate en Nueva York. Cohen trabajó para Trump de 2006 a 2018 . Me arrepiento de haber hecho cosas por él que no debía, de haber mentido, de haber intimidado a la gente para lograr un objetivo , declaró. Para mantener la lealtad y hacer las cosas que él me había pedido, violé mi brújula moral y sufrí la pena, al igual que mi familia , agregó en la corte. Por otro lado, el ala del avión del ex jefe de la Casa Blanca, un Boeing 757, chocó contra un jet corporativo mientras rodaba en el Aeropuerto Internacional de West Palm Beach el pasado domingo, informó ayer a Reuters una fuente familiarizada con el tema. En la imagen, el ex mandatario con su abogado Todde Blanche, ayer en Manhattan. Foto Ap