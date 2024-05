Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de mayo de 2024, p. 27

Madrid. La vocera del Ejecutivo español y ministra de Educación, Pilar Alegría, respondió ayer con contundencia a la propuesta del ex presidente catalán Carles Puigdemont, quien pretende que el Partido Socialista de Cataluña (PSC), vencedor en los comicios autonómicos del pasado domingo, se abstenga para facilitar su investidura. Hay cuestiones que no cuelan. Que no las compra nadie. Los catalanes han hablado de manera rotunda. Los catalanes hablaron el domingo con la máxima claridad. Hay un partido que ha ganado. No hay que especular. El gobierno catalán se decide en Cataluña , dijo.

La respuesta del gobierno del socialista Pedro Sánchez supone no sólo rechazar la propuesta de Puigdemont, que tiene siete diputados en el Congreso de los Diputados de España, y que gracias a ellos el mandatario logró sacar adelante su investidura, sino también que deja las manos libres al PSC y a su líder, Salvador Illa, para negociar con el resto de formaciones políticas los pactos de gobierno o de investidura.

El reparto de los escaños tras los comicios del pasado domingo es complejo y despierta más incertidumbres que certezas, si bien el candidato socialista Illa, con 42 diputados, es el único que tiene opciones de sacar adelante una investidura, ya sea con un acuerdo tripartido con los partidos de izquierda, PSC (42), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, 20) y Comuns Sumar (6), o, en su defecto, con un gobierno en minoría del PSC y Comuns Sumar con la abstención de algunos partidos, como ERC, el Partido Popular (PP) o ambos. Aunque también sería muy difícil.