Miércoles 15 de mayo de 2024, p. 30

Durango, Dgo., Dante Yahir N, quien el domingo pasado asesinó a una mujer de 30 años en el sanitario de una tienda Coppel, en la ciudad de Durango, recibió una sentencia de 59 años de cárcel durante un procedimiento abreviado.

Dante Yahir, de 20 años de edad, ingresó el 12 de mayo a la tienda de Coppel ubicada en el centro histórico de la capital del estado, bajo los efectos de alguna droga. Vio a la dependiente, Eva Liliana, y la vigiló durante varios minutos.

Cuando la empleada fue al baño, Dante Yahir la siguió, la golpeó, la agredió sexualmente y la asfixió. La dejó sin vida en el sanitario y salió con el pantalón que ella vestía enredado en su cabeza, como se observa en videos captados por cámaras del establecimiento.

Una trabajadora vio salir a Dante Yahir de los baños con la prenda referida en la cabeza e intentó detenerlo, pero él la aventó y la mujer acudió al sanitario a ver qué había pasado. Ahí encontró a su compañera sin vida. El joven salió de la tienda, cruzó la calle 5 de Febrero y se dirigió a la plaza de armas de la ciudad; entonces se perdió su rastro.