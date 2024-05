Les agradezco tanto que no se hayan cansado de mi cara , bromeó ante la audiencia la intérprete.

Hacía 35 años que Streep no pisaba la alfombra roja de Cannes, y esta noche la desfiló con suma elegancia, luciendo vestido largo de color marfil.

▲ En la imagen aparece Streep. Foto Afp

Su acento polaco impecable en La decisión de Sophie confundió incluso a los vecinos en el lugar del rodaje, que creían que era una compatriota suya.

A lo largo del camino ha adquirido otras habilidades, como cuando practicó el violín seis horas al día durante ocho semanas para Música del corazón.

Streep ha admitido que sus esfuerzos a veces podían llevarla demasiado lejos.

Su método de actuación para personificar a la jefa de una revista de moda en El diablo se viste de Prada le valió grandes elogios, pero su exigencia la llevó a mantener su fachada gélida incluso fuera de cámara, una experiencia horrible que prometió no volver a intentar.

Esa devoción por la carrera artística le ha dado frutos una y otra vez.

Tiene un récord de 21 candidaturas al Óscar y tres victorias, un récord de ocho Globos de Oro, dos Baftas (premios del cine británico) y muchos otros galardones.

Y a diferencia de muchos de sus contemporáneos, tiene sorprendentemente pocas películas fallidas entre sus más de 60 apariciones en pantalla.

Asimismo, la actriz y cineasta estadunidense Greta Gerwig, presidenta del jurado, también fue una de las protagonistas de la noche, aplaudida por su carrera, coronada por el éxito de Barbie.

Expectación tras huida de director iraní

Además de las reivindicaciones feministas, esta 77 edición de Cannes llega cargada de estrellas de Hollywood y expectación política, tras la huida de Irán del director Mohammad Rasoulof, uno de los 22 aspirantes a la Palma de Oro.

El realizador es el autor de The Seeds of the Sacred Fig, película rodada a pesar del acoso constante del régimen de los ayatolas, que metió en la cárcel al director entre 2022 y 2023 y que volvió a condenarlo recientemente a cinco años de cárcel.

Rasoulof reveló que se halla escondido en Europa. La comunidad cinematográfica mundial debe garantizar un apoyo claro a los realizadores que sufren persecución, pidió en un comunicado este director ya premiado en el festival francés.

Podría aparecer en Cannes, donde su película está programada para mediados de la semana que viene.

En la competencia oficial, nombres ilustres, empezando por Francis Ford Coppola (85 años), autor de la saga de El Padrino, con una historia en torno a un arquitecto visionario, Megalópolis.

También Paul Schrader (77 años), autor de American Gigolo, regresa a la Croisette con Richard Gere en la película Oh, Canada; y David Cronenberg lo hace con otra historia inquietante, The Shrouds, y el excéntrico Yorgos Lanthimos estará de nuevo con su musa Emma Stone.

George Lucas, con 80 años, recibirá también su homenaje en una gala especial, mientras Kevin Costner presentará un western fuera de concurso, Horizon, y George Miller estrenará Furiosa, un episodio de su saga Mad Max.

Del lado latinoamericano, una sola voz, la del brasileño Karim Ainouz, con Motel Destino, está en liza por la Palma de Oro. Y en competencias menores figuran el español Jonás Trueba y toda una generación de nuevos talentos, como el argentino Federico Luis y su película Simón de la Montaña.