▲ El púgil intentará en su pelea ante el ucranio instalarse en la historia y en el selecto grupo de boxeadores nacionales que se han coronado en cuatro divisiones diferentes. Foto Top Rank Boxing

Vaquero, quien obtuvo los cinturones en peso supergallo, pluma y superpluma registra al momento 38 triunfos, un empate y una derrota.

Sentir su apoyo y su energía en el ring me impulsará a dar lo mejor de mí , apuntó.

La pelea con Lomachenko, de 36 años de edad, es una meta largamente esperada por Emanuel, siete años menor.

Mucho tiempo lo traje como uno de mis ídolos, ahora que lo veo más de cerca y así, ya no lo he seguido tanto, pero antes me gustaba su forma de pelear. Es un tipazo dentro del ring, afuera no lo conozco. Sin embargo, como boxeador, olvídate. Pelear contra él, yo encantado y creo que estoy cerca de lograrlo.

Navarrete, quien suma 14 años de carrera profesional, se encuentra afinando detalles para no sufrir a la hora de dar el peso de 135 libras, además de pulir el plan de trabajo para una de las noches más importantes de su carrera. Su más reciente pelea fue en noviembre de 2023, cuando retuvo la corona de peso superpluma de la OMB con un empate mayoritario ante Robson Conceição, a quien tiró en dos ocasiones.