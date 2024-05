Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de mayo de 2024, p. a10

Otro futbol es posible. Esta es una declaración política del único club que se manifiesta como de izquierda en el deporte, el St. Pauli de Hamburgo, que regresó este domingo a la Primera División de Alemania después de más de una década en la segunda categoría. Un conjunto rebelde y antisistema, internacionalista y antirracista, en lucha contra la discriminación como establecen sus estatutos, en favor de la diversidad de género y de toda forma de minoría. En esta organización con seguidores en todo el planeta se entiende el balompié como un acto ligado a la comunidad y, por tanto, con un fuerte compromiso solidario. Es decir, insiste en el contenido político de toda actividad humana, incluido el futbol. Esta identidad tan contrastante en un espectáculo donde predominan los intereses de grandes capitales que refuerzan el statu quo, le ganaron la fama de ser el faro contestatario del deporte .

Si la premisa es que otro futbol es posible, hace una semana, durante el clásico de la ciudad contra el Hamburgo SV, ondeaba en las gradas del estadio una pancarta monumental que rezaba: St. Pauli es la única posibilidad .

El emblema también rompe con la hegemonía de la heráldica deportiva. Si los escudos de los clubes tienen algo de pretensión monárquica, el St. Pauli ostenta una calavera cruzada por unos huesos sobre un fondo negro, obvia referencia a los piratas que provocaban terror entre los reinos, porque es la cruzada de los pobres contra los equipos ricos , explicaba Sven Brux, líder de las hinchadas del equipo. Este ícono se convirtió en una seña de identidad no sólo para seguidores del conjunto en Hamburgo, sino también una declaración en otras subculturas como los punks, okupas y en los bloques anarquistas de todo el planeta.

De Alemania a Nezahualcóyotl

La imagen que alude a los bucaneros se multiplica en camisetas y parches que desfilan en conciertos de hardcore en Ciudad Nezahualcóyotl o en los pasillos del Tianguis Cultural del Chopo en Ciudad de México, es común en conciertos punk o ska en Lima, Buenos Aires o Barcelona. El grupo mexicano Panteón Rococó incluso fue invitado para interpretar el tema El corazón de St. Pauli como parte de los festejos por el aniversario 109 del equipo.

Es una isla en medio de un espectáculo que es manejado por empresas claramente de derechas y que sostienen esos valores desde esa perspectiva ideológica capitalista , cuenta a La Jornada Ángel Cappa, ex director técnico argentino y analista que previene sobre las trampas del capitalismo para desligar la política del futbol.

“Es un faro contestatario en un mundo donde se extiende la mentira de que el deporte no se mezcla con la política y devuelve una mirada necesaria al futbol. La mayor trampa es pensar que el deporte no debe contaminarse con la política, pero que un club como el St. Pauli regrese a la Primera División alemana, a esa donde juegan los poderosos Bayern Múnich y Borussia Dortmund –protagonistas en esta Liga de Campeones de Europa–, no sólo es aire fresco, sino que nos recuerdan asuntos que cobran mayor relieve en este gran escaparate.”