En esta obra quise darle una voz y presencia al desaparecido, lo que es contradictorio porque entra en el juego de la ficción. Es decir, de darle una voz a la ausencia y a la incertidumbre, en la figura del personaje Gerardo, que está y no está. Justo juega a romper la realidad de lo que la madre ve e imagina. Las posibilidades de decir que está vivo o muerto, de cómo convive ella con su propio dolor y cómo esta ausencia se comunica en esta obra verbalmente, por medio de una conversación con la madre. Este fue el detonante para crear la estructura de la obra, así como esta visión de poder romper la realidad para contar la complejidad emotiva de una madre a la que le han desaparecido a su hijo.

Respecto a la construcción de la obra, que en 2019 recibió el segundo lugar del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo, Chagolla dice a La Jornada: “Siempre que hablamos de desapariciones –al menos de lo que me ha tocado ver en los medios– se trata el tema a partir de cifras. Eso me generaba conflicto, pues al convertirse en un número, dejan de ser personas y de ser nombrados.

Chagolla escribió la obra tras enterarse del caso de un conocido, a quien le había perdido la pista y después supo que llevaba algunos años desaparecido. Al saber lo que le había pasado me interesó exponer el tema e invitar a una reflexión a partir de la escena, debido a que es un tema que ha permanecido muy velado, a pesar de la frecuencia con que sucede en el país. Hay una contradicción entre el aumento de los casos, que viene desde décadas atrás, y el hecho de que cada día sabemos menos. Las cifras se maquillan más y conocemos menos de casos particulares .

Variaciones Schrödinger se estrenó en 2021 en el Centro Cultural del Bosque; luego tuvo una segunda temporada en el Teatro Benito Juárez. A partir de la integración de la actriz Gaby Núñez, en el papel de Soco, la madre, la obra ha crecido mucho en todos los sentidos. Hay una nueva exploración lumínica y sonora , señala el director. Con el cambio de un integrante del elenco, se mueven todas las emociones . De allí que la nueva actriz nos ha dado la posibilidad de explorar dolores y profundidades distintas .

La compañía Phobos Teatro, fundado por Chagolla en 2019, acostumbra invitar a personas con familiares desaparecidos al inicio y cierre de temporada, porque nos parece interesante que sean ellas quienes den voz a una problemática que les toca. Luego pasa en el teatro, si se habla de problemáticas sociales, que el público se queda con la sensación de que sea una historia de ficción. Aunque la obra está ficcionada, ésta es una historia que refleja una realidad muy concreta de nuestro país. Qué mejor que escuchar lo que se siente de boca de quienes lo viven todos los días .

Chagolla reconoce que éste es un tema difícil de tratar, pero por esto me gusta abordarlo. Uno escribe de sus propios dolores aunque los refleja un personaje. Me reconozco como una persona con pocas herramientas para afrontar el duelo y la pérdida, pero justo por esto me gusta compartir con el público estas historias que nos ayudan, juntos en comunidad, a generar herramientas para ver el duelo de una manera más sana, amorosa y poder hacerle cara .

Juan y la muerte, otra obra del dramaturgo, habla nuevamente del duelo y la ausencia, pero se dirige al público infantil. Tendrá una temporada a final de año en el Centro Cultural del Bosque.

Variaciones Schrödinger, producida por Phobos Teatro, IM Producciones y la Coordinación Nacional de Teatro, mantiene temporada hasta el 26 de mayo en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes (Río Churubusco 79, colonia Country Club).