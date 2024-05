Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de mayo de 2024, p. 2

La escritora canadiense Alice Munro, premio Nobel de Literatura 2013, falleció el lunes pasado en Ontario, a los 92 años. La familia de la maestra del cuento moderno confirmó el deceso al diario The Globe and Mail.

Munro es la única persona de Canadá que ha recibido el máximo galardón a las letras mundiales. Ese reconocimiento le fue entregado por su maestría en el cuento contemporáneo, según el jurado; además, elogió su sutil narración, que se caracteriza por la claridad y el realismo sicológico.

La escritora Mónica Lavín dijo a La Jornada que es una pena la muerte de Alice Munro, que nos dio a los escritores, a las escritoras, en particular, y a quienes tenemos una fascinación por el cuento, el orgullo de que recibiera el Premio Nobel de Literatura .

Recordó que celebró ese hecho porque la he leído con entusiasmo por su capacidad de ver dentro de los episodios cotidianos, con esa enorme sutileza y fineza para penetrar en lo que está detrás del silencio de muchas acciones .

Lavín destacó que el importante galardón hizo que se leyera a Munro en muchísimos idiomas y enalteció y difundió la enorme provocación de un género que pide la complicidad del lector de una manera muy particular, como es el cuento .

Concluyó que la autora nos hizo saber que la palabra había nacido en Canadá, un país con una literatura muy joven y una identidad cultural mixta, como lo dice Margaret Atwood, con las monjas francesas que llegaron cargando sus diarios y sus pequeñas bitácoras. Un territorio tan agreste, donde la venta de pieles y madera, y el poder comunicarlo a través del ferrocarril, requirió de hombres rudos más ilustrados .

Munro no asistió a recibir el Nobel en 2013, pero en una conversación videograbada con anticipación, sostuvo: “Quiero que mis historias conmuevan a la gente, no me importa si son hombres, mujeres o niños (…) que sientan algún tipo de recompensa por la escritura, y eso no significa que deba tener un final feliz o algo así, sino simplemente que todo lo que cuenta la historia conmueva al lector de tal manera que sienta que es una persona diferente al terminar”.

Nacida el 10 de julio de 1931 en Wingham, en el oeste de la provincia de Ontario, se desenvolvió en una sociedad rural. Su padre, Robert Eric Laidlaw, era un criador de zorros y aves de corral y su madre fue maestra de escuela, según la agencia Afp.

Durante su adolescencia, Alice Munro decidió transformarse en escritora, un camino del que no se desviaría en toda su vida. No tengo ningún otro talento, no soy una intelectual y me desempeño mal como ama de casa. Nada podría venir a perturbar lo que yo hago , indicó hace años.