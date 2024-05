Tras circular por Circuito Interior, explicó, llegaron a Transvaal, colonia Pensador Mexicano, en Venustiano Carranza, donde abandonaron la moto y caminaron a la estación Oceanía del Metro, pero regresaron por ella y al no encender, la subieron a una camioneta y huyeron al estado de México.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que se ofrecieron a la candidata medidas de seguridad en su domicilio y de sus familiares, así como de resguardo para sus traslados y actividades cotidianas.

Rojo de la Vega señaló que desde el lunes pasado cuenta con elementos de la Policía Bancaria e Industrial para su seguridad personal, pero reprochó que ambos funcionarios hicieran público el video del ataque directo en su contra antes de mostrárselo y dar a conocer los avances de la indagatoria.