Si bien aseguró que no promoverá megaplantones en Paseo de la Reforma, como en su momento hizo Andrés Manuel López Obrador, advirtió: no soy dejado, no habrá manera de que ganando la elección el 2 de junio ellos quieran arrebatárnosla en la mesa. No hay manera , sentenció durante un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), donde dio a conocer la campaña Mi Voto Vale para promover la participación ciudadana y abatir el abstencionismo.