Martes 14 de mayo de 2024, p. 12

Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcaram) negó ser traficante de animales, como lo señalan animalistas que protestaron tanto en su contra como en la de su socio Arturo Islas Allende, afuera de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Zazueta envió una carta aclaratoria y exigió su derecho de replica sobre el reportaje Trafican a India animales en riesgo de extinción con aval de Semarnat .

Aclaró que ya no es dueño de Fiesta Safari, según lo exhibieron las animalistas, pero reconoció que ha enviado animales a India, tal y como se informa en dicha nota publicada en La Jornada el pasado 12 de mayo: Existen leyes nacionales e internacionales que permiten el comercio legal de determinadas especies, sobre todo si es con fines de conservación. Esa es la razón por la cual dicho documento no me vincula con el tráfico de especies .