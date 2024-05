El juez Francisco Javier Rebolledo admitió a trámite la demanda de garantías y le concedió la suspensión, ya que el oficio, dijo en su momento, no se encuentra motivado porque no se explica cuáles son las razones de la pérdida de confianza que dieron origen al cese.

No obstante, este lunes los magistrados María Elena Rosas López, Liliana Hernández Paniagua y Jorge Antonio Cruz Ramos determinaron inoperantes los argumentos del ex funcionario respecto a que se trata de un asunto en materia del trabajo por tratarse de un empleado de confianza, así como que el quejoso carece de legitimación para promover el juicio de amparo, pues no se le causa daño o perjuicio de manera inminente y que el acto reclamado no es de naturaleza administrativa .

El juez Cruz Ramos comentó que todo lo anterior no está relacionado con la admisión de la demanda o del preveído donde se concede la suspensión provisional reclamada.