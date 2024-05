Arturo Cano

Periódico La Jornada

Martes 14 de mayo de 2024, p. 5

Un día después del último debate chilango, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, visitó la alcaldía Iztapalapa e hizo un llamado a no confiarse porque sus adversarios no están cruzados de brazos. Aquí en Iztapalapa ya me dijeron que están queriendo comprar votos, que vienen a ofrecer dinero, despensas, tarjetas, ¿cierto o no? Se puede tomar lo que ellos den, pero a la hora de la elección: ¡toma tu voto!

El mitin, que tuvo lugar en un campo de beisbol que forma parte del proyecto de Utopias de la ex alcaldesa (en Santa Cruz Meyehualco), fue breve debido a la amenaza de lluvia. Desde que Brugada hacía uso de la palabra muchas personas comenzaron a abandonar el sitio.

Las candidatas intercambiaron elogios (con Claudia hicimos tal y tal, repitió varias veces Brugada) y reiteraron sus ofertas electorales.

Sheinbaum destacó que en ningún lugar de México se ha visto un trabajo como el que Brugada realizó al frente de la alcaldía.

Va (Brugada) más de 10 puntos arriba del segundo lugar , dijo Sheinbaum, quien agregó que a escala nacional la diferencia está por encima de los 20 puntos.