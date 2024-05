Nos robaron la elección presidencial de 2006 y para buscar legitimidad que no obtuvieron en las urnas, porque se robaron la elección, toman esa decisión (de declarar la guerra al narcotráfico), le pegan ese garrotazo a lo tonto al avispero y nos meten en un problema grave que todavía estamos padeciendo. Pero, ¿cuál es el origen? ¡Un fraude electoral! ¡Un fraude! Por eso no hay que permitir el fraude, democracia verdadera, auténtica.

En su conferencia de ayer, a pregunta sobre la supuesta entrega de una tarjeta llamada Apoyo Mujer Grandeza con entre 9 y 12 mil pesos en Guanajuato –donde gobierna el PAN–, con la aparente intención de coaccionar el voto, el mandatario señaló que son situaciones que no se deben dar, pues están vinculadas con el México antidemocrático.

Que cada ciudadano vote por lo que le dicte su conciencia, y si los están hostigando mucho (para inclinarse por cierta fuerza política o candidato), que digan que sí, una mentira piadosa, pero que no olviden que el voto es secreto, que digan sí, sí, sí, pero a la hora de votar: ¡toma tu Champotón!

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la ciudadanía a votar en libertad y a los actores políticos a no incurrir en fraudes, compra o coacción del voto.

El aparato antidemocrático, agregó, hizo mucho daño al país, pues se dio la compra de votos, el traficar con la pobreza de la gente, la falsificación de actas, el relleno de urnas, el acarreo, el que votaban hasta los muertos, el ratón loco y la entrega de dádivas.

Pollos, patos, chivos, borregos, cochinos, marranos; y las tarjetas y dinero en efectivo. No se debe permitir eso, y está prohibido en la Constitución, en la ley, muy claramente, y hay que denunciarlo.

Se dijo seguro de que el proceso del 2 de junio se desarrollará en libertad, pues el pueblo de México es muy responsable, no así la llamada clase política .

Con estas afirmaciones, dijo, no viola la ley electoral. No estoy llamando a votar por nadie, que cada ciudadano decida libremente . No obstante lo anterior, resaltó que este martes se bajará la mañanera de ayer de las plataformas del gobierno federal.

Más adelante, cuestionó a la oposición. “Muchos se preguntan: ‘¿Por qué la gente apoya al gobierno, si le metemos y le metemos y le metemos’, dicen los mafiosos, ‘a las campañas de AMLO presidente narco?’ Es cosa que le pregunten a la gente, esto tiene que ver con la economía popular”, pues se ha fortalecido el mercado interno y se distribuye mejor la riqueza.