Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 14 de mayo de 2024, p. 3

El reciente fin de semana no ocurrieron apagones en el país relacionados con fallas en el suministro por las altas temperaturas; la interrupción del servicio eléctrico en algunos puntos de la Ciudad de México el sábado se debió a fuertes vientos que afectaron algunos transformadores, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que quienes han afirmado que todos los días se han dado apagones, lo hacen porque están ahora en plan de campaña, apoyando a sus partidos y candidatos .

En la mañanera de ayer, a pregunta sobre los apagones y el planteamiento de empresas de energía renovable para abrirse a la inversión privada, el mandatario federal aseguró que su gobierno tiene la capacidad para responder ante estos cortes de energía.

Estamos organizados para que no se afecte todo el sistema. Afortunadamente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) controla todo el sistema de distribución, eso no se privatizó y eso nos ayuda mucho a que, si falta energía eléctrica en un estado, pueda transmitirse de otro, de otras plantas, ya sea de una hidroeléctrica, de una termoeléctrica, eso nos ayuda.

Sostuvo que las fallas en el suministro en varios lugares del territorio nacional por una mayor demanda en el consumo, debido a las altas olas de calor, se dieron martes, miércoles y jueves de la semana pasada.