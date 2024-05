Sin embargo, el mandatario aseveró que Estados Unidos enfrenta una pandemia por el consumo de fentanilo que mata a miles de jóvenes cada año, producto de una crisis social en esa nación. Eso tiene que ver con el abandono a los jóvenes, con la desintegración de las familias, es una crisis social, y eso no se resuelve con un policía en cada esquina, eso tiene que ver con alentar un estilo de vida, una forma de vida donde no sea lo material lo más importante, el consumismo .

El reciente informe de la Agencia estadunidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), en el que da cuenta de que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se han expandido a gran parte de Estados Unidos no es nada nuevo, porque ya se sabía desde hace cinco años, se conocía de este fenómeno, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien citó como fuente al ex agente de la DEA Mike Vigil.

López Obrador aseveró que las acciones concertadas permitieron abatir 50 por ciento el flujo de migrantes sin documentos en la frontera norte. Si bien el 21 de diciembre pasado se alcanzó el pico de la crisis migratoria reciente, cuando 12 mil 498 indocumentados buscaban entrar al vecino país del norte, para finales de abril, se había reducido 50 por ciento, reportándose una demanda de 5 mil 676 personas, de los cuales mil 655 lograron cruzar mediante una visa temporal de trabajo.

Destacó la relevancia de que se internalice en Estados Unidos que hay una vía reglamentada para quienes quieren trabajar en Estados Unidos desde que llegó el presidente Joe Biden, para que la gente no tenga que correr riesgos atravesando México, y que pueda desde su país de origen hacer un trámite que quiere obtener una visa de trabajo en Estados Unidos. Y hay un procedimiento abierto y está funcionando, no fue un simple anuncio, no fue una medida demagógica. Hay aproximadamente mil 500 migrantes que ingresan diariamente con este mecanismo a Estados Unidos; eso no existía antes .

En este contexto, dijo que si bien es necesario levantar el bloqueo a Cuba como medida para reducir la migración cubana, destacó una nueva medida del gobierno estadunidense, de levantar las restricciones para que residentes cubanos en Estados Unidos puedan enviar recursos a sus familiares en la isla.