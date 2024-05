Me dice que desde niño escuchaba boleros en la casa familiar. “Me encanta desde muy joven. Cuando llegaba mi padre del tablao y venía con discos de Lucho Gatica y junto con otros camaradas, mi madre y mi abuelo se ponían a cantar en la sala. El bolero se canta como el flamenco, por ejemplo Corazón loco o Dos gardenias, se hacían por bulerías; lo escuchaba desde niño y me quedaba frío.

▲ Diego El Cigala. Foto cortesía Sony Music

En un momento de la charla me pregunta si ya escuché el nuevo material y pide mi opinón. Le digo que me parece una secuela de Lágrimas negras, el espléndido trabajo que hizo al alimón con el inmenso Bebo Valdés. “Pero a diferencia de Lágrimas negras, este es un disco más extenso, con más repertorio”, me dice. “Cuando grabé Lágrimas negras estaba nuevecito. Me llevaban de la mano el genio y figura que era mi querido Bebo, pero han tenido que pasar 20 años (tiempo que esperó esta nueva producción) para tener la experiencia y saber qué es el bolero.

Ese disco está dentro de lo que es el bolero, pero no es tan completo como este, que es una oda al amor, al desamor y a la vida a través de temas clásicos que fueron escritos en la primera mitad del siglo XX y que hasta hoy siguen vigentes debido a la atemporalidad de sus temas .

Publicado en todas las plataformas digitales el 1º de septiembre de 2023 bajo el sello Sony Music Latin, Obras maestras incluye temas clásicos de la talla de Ay, cariño, de Federico Baena Solís; Sin un amor, de Alfredo El Güero Gil que interpretara el Trío Los Panchos; Toda una vida, del cubano Osvaldo Farrés popularizado por Antonio Machín; Piensa en mí, de Agustín y María Teresa Lara; Espérame en el cielo (corazón), del compositor puertorriqueño Francisco Paquito López Vid; Voy, de Luis Demetrio; Adoro, de Armando Manzanero, y dos temas que aunque no son propiamente boleros, Cigala los traduce a ese sentimiento con propiedad y jondura: Abrázame, de Julio Iglesias y Desahogo, de Roberto Carlos.

Con este trabajo, el artista, reconocido por su versatilidad y su capacidad para fusionar diferentes géneros, convierte cada una de estas canciones en nuevas joyas a las que aporta su propio toque.

Lo que más me gusta cantar después del flamenco es el bolero , me dice el maestro casi en susurro y concluye: “Estoy muy feliz con Obras maestras, y creo que va a dar muchísima felicidad a quien lo escuche.

marquezernesto@yahoo.com