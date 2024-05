D

ecir solamente que esta vez se pasaron sería quedarnos muy cortos frente al tamaño de la agresión, y es que el ataque de ayer a Palacio Nacional, o más claro, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue un intento más por buscar una respuesta violenta que sirva, a unos días de los comicios, para tratar de cambiar el resultado de una elección de la que ya se ha dicho todo.

No fue la primera embestida, hay historia en estos hechos, pero ayer 25 policías resultaron heridos. Así pues, no se trató, por más que se fuerce la historia, de una protesta más de los familiares y alumnos de los 43 de Ayotzinapa, fue un ataque a Palacio Nacional y a López Obrador, por el que no quisieron votar influenciados por los envueltos en pasamontañas.

Hay datos que llaman la atención. ¿Por qué ir sobre Palacio Nacional y dar como argumento del ataque la decisión de un juez que dejó en libertad a un grupo de militares confesos de sus crímenes en contra de los 43 estudiantes y ni siquiera voltear a la Suprema Corte que se encuentra al pasar la calle? Por eso no cabe el argumento. Los maestros seguramente saben y han enseñado a sus alumnos cuán grande es la diferencia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, y cómo los jueces rechazan continuamente, casi en automático, cualquier propuesta que provenga de López Obrador o su gobierno.

Aún así, la provocación no titubeó, no hubo dudas ni confusiones; fue contra Palacio Nacional. Y es que, además, la verdadera intención no suponía una protesta por la tardanza en la prometida reunión de los padres de los 43, sus abogados y el Presidente.

Otras eran las demandas. Para los estudiantes de la normal rural su actuar está aprobado por miembros de un comité cuyos miembros son electos por el estudiantado. El comité que ahora está al mando, según se dice, es mucho más agresivo que el anterior y corre la versión de que ahí convergen miembros del sindicato de telefonistas y de la CNTE, entre otros, y hasta se dice que lo ha copado la delincuencia organizada.