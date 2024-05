D

e acuerdo con diversos comentarios del Presidente de la República, la Ciudad de México se vuelve conservadora debido a que concentra a grandes sectores de la clase media, población que ha superado la pobreza y que, por ese hecho, cambia de ideología.

Tal parece que el elemento determinante en las elecciones, según estos comentarios, es el nivel de pobreza de la población: Entre menos dinero tiene la gente, vota más por la izquierda. El primer mandatario cita el caso de Iztapalapa, mayoritariamente de personas pobres y que de manera histórica ha sufragado por Morena. Cuando mejoran su nivel de vida, una parte prefiere las propuestas de la derecha.

Como tendencia de largo plazo, la población sale de la pobreza por el propio desarrollo y por las acciones del gobierno para superar este lastre. Las políticas para mejorar el nivel de vida de la población mediante el empleo, becas, educación y subsidios, aunque sean generalizados, tienen un impacto mucho mayor en los sectores de menores ingresos que en los de altos recursos.

No es lo mismo que un pobre reciba 3 mil pesos mensuales de apoyo, a que un rico reciba el mismo subsidio. Para el pobre esos recursos pueden hacer la diferencia entre comer o no hacerlo; en cambio, para el rico ese dinero no cambia su estilo de vida ni su consumo.