F

altan 18 días para las elecciones y Claudia Sheinbaum sigue aventajando a Xóchitl Gálvez por más de tres votos a uno. Finaliza la campaña y no logró convencer a los ciudadanos con su impreparación y vulgaridad. Perdida la vía electoral está explorando ganar por la judicial. Acompañada por su equipazo , encabezado por Santiago Creel, se reunió con los magistrados del Tribunal Electoral Federal. Se quejó de la intromisión del presidente López Obrador en las mañaneras a favor de Claudia Sheinbaum. Lo acusa de ser un reincidente, ha sido acreedor de un número mayor a 20 llamadas de atención de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. ¿Ameritarían que se anulara la elección? En el Tribunal hay dos magistrados que tal vez no dudarían en votar en ese sentido: Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón, recientemente destituido de la presidencia. Sin embargo, la nueva presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes hacen mayoría. Pero esa ecuación se romperá con la designación por el Tribunal de un sexto magistrado, ya que no lo hizo el Senado. Xóchitl y su equipazo no salieron del todo decepcionados. El Tribunal no tiene facultades para callar al Presidente de la República, aunque sus presuntas violaciones a la legislación serán tomadas en cuenta en el momento de calificar la constitucionalidad de la elección.

Ciro y Lilly