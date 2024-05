N

o es que uno sea prejuicioso –bueno, sí un poco–, pero a ojo de buen cubero la sección oficial de Cannes 2024 se ve algo endeble. Sobre todo, en comparación con la del año pasado, pródiga en maravillas dirigidas por sabios veteranos. Ahora, en cambio, abundan los nombres desconocidos o vagamente familiares que no garantizan nada.

Desde luego, sí hay algunos prestigios indudables: nada menos que Francis Ford Coppola presenta su Megalópolis, su regreso al cine tras décadas de inactividad. ¿La mala señal? La película viene precedida de la noticia de que ningún distribuidor estadimodemse quiso comprarla por considerarla incomprensible.

Otros títulos con realizador respetable son: Bird, de la británica Andrea Arnold; Shrouds, del canadiense David Cronenberg; Caught by the Tides, del chino Jia Zhang-Ke; Kinds of Kindness, del griego Yorgos Lanthimos; Oh Canadá, de Paul Schrader, y Parthenope, del italiano Paolo Sorrentino.

Los demás títulos son apuestas por directores noveles o de mala fama en busca de reivindicación. Quizá para compensar, el certamen se ha inventado algo llamado Cannes Inmersivo, una nueva sección competitiva de trabajos de realidad virtual, experiencias de realidad mixta y hologramas. Son ocho los ejercicios que competirán por vez primera en esta categoría.

Por otra parte, las únicas cintas iberoamericanas en lisa son Motel destino, del brasileño Karim Aïnouz, y Grand Tour, del portugués Miguel Gomes. Lo lamentable es la ausencia total de largometrajes mexicanos en todo el festival. Ahora sí, Cannes no tomó nada nuevo de la producción nacional. Vaya, ni en la sección Cannes Classics, que suele programar algún filme restaurado de nuestro cine, hay título alguno. El único acercamiento a nuestra realidad será Emilia Pérez, la nueva realización del francés Jacques Audiard, que cuenta con financiamiento mexicano por el lado de la compañía Pimienta Films, del productor Nicolás Celis.