Afp

Periódico La Jornada

Martes 14 de mayo de 2024

París. Hoy empieza la edición número 77 del Festival Internacional de Cine de Cannes, uno de los actos cinematográficos más importantes del mundo, que concluirá el 25 de mayo.

En la cita desfilarán y serán homenajeados celebridades como Francis Ford Coppola, Richard Gere, George Lucas, Meryl Streep y Demi Moore. En total, 22 películas aspiran a la Palma de Oro, de las que cuatro están dirigidas por mujeres –el año pasado fueron siete, el récord–, entre ellas la británica Andrea Arnold, en su cuarta ocasión en liza.

En vísperas del pistoletazo de salida y con el movimiento #MeToo sacudiendo de nuevo el cine francés, los organizadores aguantan la respiración ante los rumores de posibles acusaciones de violencia sexual contra destacadas figuras presentes en el certamen.

La presidenta de la muestra, Iris Knobloch, aseguró esta semana que si sucedía, harían todo lo posible para tomar la buena decisión caso por caso .

La actriz Judith Godrèche, convertida en la voz cantante del movimiento en Francia después de denunciar por violación a los directores Benoît Jacquot y Jacques Doillon, proyectará un cortometraje con testimonios de presuntas víctimas de violencia sexual.

Sin embargo, la ola francesa de #MeToo amenazaba con opacar el comienzo del certamen. En la Croisette hay rumores en torno a una supuesta lista de nombres de estrellas del cine francés que podrían verse denunciados en público.

Godrèche señaló en la red social X que no tiene intención de divulgar ninguna lista. La actriz se unió a una protesta de poco más de un centenar de personas ante la sede del Centro Nacional de Cinematografía en París el lunes, para pedir la dimisión de su presidente, Dominique Boutonnat, al que se acusa de agresión sexual.

Boutonnat niega las acusaciones y el centro aseguró que piensa abordar el tema el mes que viene.

La marea de #MeToo de denuncia de abusos en el cine irrumpió este lunes con fuerza; nueve mujeres, la mayoría de forma anónima, acusaron a Alain Sarde, importante productor de cine francés, de haberlas violado o agredido sexualmente cuando eran menores de edad o jóvenes actrices, en un artículo publicado el lunes en la revista Elle.

Los hechos, que incluyen un intento de proxenetismo, en su mayoría se remontan a las décadas de 1980 y 1990 y no han sido objeto de denuncias, según la revista. Una actriz de series de televisión de las décadas 1990-2000 , que se confiesa bajo el nombre anónimo de Elsa , relata cómo el productor, ahora de 72 años, la habría supuestamente violado cuando ella tenía 15, en 1985, con el pretexto de una reunión profesional para un papel en su departamento.

También se cierne sobre el festival una posible huelga convocada por una pequeña asociación de trabajadores de festivales culturales en Francia. Ese grupo se ha movilizado ante los cambios en el sistema de protección social que beneficia a los trabajadores temporales del sector, y que entran en vigor en julio. El encuentro fílmico se ha manifestado abierto a un diálogo sobre el conflicto, que supera sus competencias.

Polémica política

Cannes podría verse involucrado este año en una polémica política. Uno de sus concursantes a la Palma de Oro, el iraní Mohammad Rasoulof, en liza con The Seeds of the Sacred Fig, salió clandestinamente de su país, donde fue condenado a cinco años de cárcel.