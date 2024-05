De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 14 de mayo de 2024, p. a11

Los pentatletas Catherine Oliver y Duilio Carrillo consiguieron la medalla de bronce con mil 350 unidades en la final de relevos mixtos, prueba que cerró las actividades de la cuarta y última Copa del Mundo 2024 en Sofía, Bulgaria.

Está medalla me motiva para llegar más confiado a la justa más importante que son los Juegos Olímpicos; no he tenido muy buen desempeño y no me he sentido cómodo en las pasadas Copas del Mundo este año, pero creo que esta última competencia me ayuda a reforzar esa seguridad que necesito para llegar de la mejor manera , señaló Carrillo tras recibir su presea.

El atleta de 27 años competirá en su segunda justa veraniega tras participar en Tokio 2020, donde quedó en el lugar 33.

Tengo que aprovechar el tiempo que resta de aquí a París 2024. Debo ajustar lo que se necesite para llegar lo mejor posible y con la mejor versión de mí; sé que tendré un buen papel y que van a salir bien las cosas , destacó el subcampeón de Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El primer lugar de la competencia fue para la dupla de Egipto, conformada por Shaban Mohanad y Morsy Haydy, con mil 352 unidades y la plata fue para la pareja china integrada por Chen Bailiang y Gu Yewen, con mil 351 puntos. En la final de la prueba, que no está incluida en el programa de Juegos Olímpicos, compitieron 11 países.