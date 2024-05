Espero que haber conseguido una clasificación histórica ayude para que nuestro deporte sea más conocido en México como en el continente americano. Ojalá más personas se motiven a practicarlo, es muy bonito y completo. El canotaje ha cambiado mi vida y se la puede cambiar a más personas.

El arribo de Briones al alto rendimiento se dio en Nuevo León a los 12 años, primero arrasando en las Olimpiadas Nacionales, después como medallista mundial juvenil y en Juegos Panamericanos.

La verdad, mi hermano fue el que me metió en esto, yo practicaba otros deportes, pero al final resultó que el canotaje me encantó y ahora no podría vivir sin estar en un bote. Con los años he aprendido que siempre puedes aspirar a más, que todo el tiempo hay un área de crecimiento físico y mental.

Beatriz comparte su pasión por el kayak con su consanguíneo Alberto, quien compite en las pruebas de K2 500 metros y K4 500 metros.

Él va por buen camino, ya ganó medalla en los Juegos Centroamericanos y estoy segura de que con el apoyo de toda la familia y de los mexicanos va a llegar muy lejos.

Representar a México no siempre ha sido color de rosa, pero Beatriz pondera la felicidad que le da subir a una embarcación.