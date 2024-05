Jesús Abraham Hernández

Martes 14 de mayo de 2024, p. 2

Las personas tienen la idea de que un traductor está metido en su casa todo pálido, rodeado de libros y diccionarios, pero traducir dista mucho de eso. Al menos para mí. Hay tantos métodos de traducción como traductores sobre la faz de la tierra. El mío, para sentirme contenta, segura y tener el suelo más firme, es ir en pos de mis autores, conocer lo que conocieron, comer lo que comieron, leer lo que leyeron, de tal manera que cuando abordo una traducción, me siento con soltura para moverme dentro de su universo , compartió en entrevista con La Jornada la traductora Selma Ancira, a raíz de la publicación de su nuevo libro, El tiempo de la mariposa.

Editado por el sello Gris Tormenta como parte de la colección Editor, dedicada a las historias sobre los procesos que hay detrás de los múltiples oficios editoriales, la también fotógrafa relató que si bien escribir este ensayo representó una felicidad inmensa, en un inicio no estaba tan convencida de emprender el viaje para realizarlo.

“La editorial comenzó a coquetearme desde hace cuatro o cinco años para que colaborara con ellos, pero me defendía como gato panza arriba. Les decía que a mí me gusta traducir, no escribir. En el proceso me mandaron Perder el Nobel, de Laura Esther Wolfson, y editar Guerra y paz, de Mario Muchnik, ambos, parte de la colección, pero no cedí hasta que el año pasado vine a México. En ese momento llegaron con todos los ejemplares que habían editado y no me quedó más que acceder y comenzar a escribir.”

En El tiempo de la mariposa, Ancira narra las peripecias que le representó realizar la traducción de Zorba el griego, y profundiza en lo que llama el trabajo de campo de su oficio, que implica recorrer ubicaciones geográficas de la obra en la que está trabajando.

Por ejemplo, en su libro escribe sobre el recorrido que realizó en el Peloponeso, porque ahí se ubican la playa de Stupa y la mina que Kazantzakis y su protagonista explotaron en 1916, además de su visita a Creta, pues en esa isla nació el autor y en ella se desarrolla la novela.

Además, cuenta cómo fue a visitar a ancianos que habían conocido al autor para entender mejor el uso de ciertas palabras que Kazantzakis inventó, ya que no pudo rastrear su existencia en ningún diccionario.

“Necesito habitar en el universo del autor, en su cabeza y piel para sentir que lo que escribe pueda describirlo de forma coherente. Para mí, es importante que las palabras que empleo estén cargadas de contenido. Pienso en Marina Tsvietáieva, quien se suicidó en Elábuga, pequeña ciudad de Rusia, en la república de Tartaristán. Yo había escrito innumerables veces Elábuga y no me imaginaba nada, no me decía nada, a pesar de ser el sitio donde se quitó la vida la autora que amo.