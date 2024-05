César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 14 de mayo de 2024, p. 29

Un tribunal colegiado en materia administrativa revocó la suspensión que un juez federal otorgó a la organización no gubernamental Va por sus Derechos contra las corridas de toros en la Ciudad de México, principalmente en la Plaza México.

En sesión extraordinaria, los magistrados del décimo tribunal colegiado en materia administrativa determinaron procedente el recurso de queja que un particular promovió para impugnar el fallo de primera instancia.

Los togados aprobaron por unanimidad el proyecto de la magistrada Ana María Ibarra Olguín, quien argumentó que la empresa cuenta con un permiso que fue otorgado conforme al marco legal.