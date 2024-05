De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 14 de mayo de 2024, p. 29

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) puso en marcha desde ayer la fase 1 de contingencia ambiental por ozono por séptima ocasión en el año, debido a que a las 15 horas se registraron concentraciones máximas de ozono de 156 ppb (partes por billón) en la estación de monitoreo UAM Iztapalapa (UIZ), ubicada en la alcaldía del mismo nombre.

Las medidas restrictivas que establece la contingencia se mantienen este martes, debido a que los modelos meteorológicos pronostican la persistencia del sistema de alta presión que, asociado a una masa de aire con bajo contenido de humedad, radiación solar, estabilidad atmosférica moderada a fuerte y viento débil, favorecerán la formación de ozono.

Ante ello, informó que este martes no circularán los vehículos con holograma de verficación 00 y 0, terminación de placa 7 y 8, con engomado rosa, así como todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, y los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8.