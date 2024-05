Las extensiones y el material con que están montadas, comentó, puede desprenderse en caso de fuertes vientos y estamos empezando la temporada de lluvias, por lo que los riesgos de un accidente son altos.

Tortuguismo oficial

Hoy, sin embargo, las vallas ilegales no están contabilizadas por la Seduvi, que apenas creará una base de datos con el nombre, denominación o razón social de quienes hayan solicitado incorporarse a su programa.

Los ambientalistas tenemos contabilizadas 7 mil en estacionamientos, lotes baldíos, obras en construcción y hasta en edificios habitados, y mantenemos un monitoreo permanente, por lo que podemos decir que han crecido en esta temporada electoral , aseguró.

El sector publicitario, puntualizó, no es un sector débil, no necesita incentivos, sino mano dura para no saturar los espacios públicos, no contaminar y respetar el espacio urbano, pero este gobierno optó por perdonar impuestos millonarios a empresas con grandes ganancias .