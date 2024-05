El artículo 61, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que los jueces en materia del trabajo serán competentes para conocer de los amparos contra normas generales en materia de trabajo. Pues resulta que dos jueces que conocieron de la demanda donde están los 700 trabajadores respondieron que no son competentes, sino los juzgados de distrito en materia administrativa. Están haciendo lo de siempre estos jueces del trabajo, son evasores de su competencia, no entienden que son jueces constitucionales, ellos nada más quieren conocer de puros amparos en contra de laudos que emitan las autoridades laborales. Nunca quieren asumir su competencia. Con los jueces que siempre más hemos batallado son los de trabajo porque nunca quieren asumir su competencia, su obligación de conocer un asunto .

Apuntó que lo bueno fue que los togados no consideraron la demanda notoriamente improcedente porque no la desecharon, sino que las mandaron a sus homólogos en materia administrativa. Espero que los jueces administrativos no vayan a salir con que tampoco son competentes, porque entonces se abriría un juicio que se llama conflicto de competencia y esto puede retrasar la admisión de la demanda de amparo hasta un mes .

El pasado 2 de mayo, los abogados Rodolfo Martínez y Sandra Minerva promovieron, en representación de 727 personas, el primer amparo colectivo contra la determinación, a dos días de la promulgación en el Diario Oficial de la Federación del decreto mediante el cual se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El 30 de abril se publicó en el DOF dicho decreto. El recurso provendrá de subcuentas de cesantía y de vivienda de las cuentas individuales de trabajadores de 70 años y más que no han sido reclamadas a las Afore y que se estima suman más de 40 mil millones de pesos.