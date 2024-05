J

aime Lozano, timonel del Tri, anda confundido, atolondrado. Primero se dijo que de la Copa América 2024 dependía su permanencia hacia el Mundial 2026, y, lógico, se aferró como a una tabla de salvación a los jugadores europeos . Se cuadró ante las vacas sagradas encabezadas por el portero Guillermo Ochoa, quien se visualizaba en su sexto Mundial... De pronto, sin decir agua va, un mes antes, recibió la orden de renovar filas. Ahora el Jimmy hizo lo que debió haber hecho desde el inicio: el cambio generacional tras el fracaso en Qatar… Hoy le dicen que no importa el resultado del certamen continental, sino preparar hacia el futuro... ¿Quién los entiende?

Es un hecho que el Tri va a hacer otro papelón en la Copa América (20 junio al 14 de julio), pero mejor que ocurra con chavales y no con los veteranos… En la primera fase no se prevén sobresaltos ante Jamaica, Venezuela y Ecuador. Con visión taquillera, el comité organizador allanó el camino y le quitó del paso a rivales como Chile, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Brasil o Colombia... Pero de ninguna manera México luce favorito, así que los federativos, ante los titubeos de Jimmy, le dieron norte y el viernes lanzó una novedosa lista hacia los juegos de ensayo (Bolivia, Uruguay y Brasil), la cual desnuda el pobre trabajo en fuerzas básicas.

El directivo Duilio Davino no tuvo empacho en decir que fue una decisión tomada por nosotros y no sé por qué no se hizo antes . Lozano admitió que después de la Nations League “las derrotas te hacen pensar (…). Hay que tener valor para tomar las decisiones”. La exclusión de Hirving Chucky Lozano, no obstante, parece tener trasfondo: un vivo rencor, pues así como el técnico ha hecho a un lado a Alan Mozo por viejas rencillas, ahora dejó fuera de la nómina a Hirving, quien al final del partido pasado lo acusó de haber equivocado la estrategia ( el planteamiento no fue el correcto , señaló).